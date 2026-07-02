71-летняя женщина пропала в Башкирии: ее не могут отыскать с начала недели

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии уже три дня продолжаются поиски 71-летней Фарзаны Хановой из села Малосухоязово (Бирский район). Об этом рассказали в отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Женщина пропала в минувший понедельник – 29 июня, и о ее местонахождение до сих пор ничего неизвестно. Приметы: рост – 153 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в желтую куртку и футболку, черные брюки в клетку, черные галоши и белый платок.

«ЛизаАлерт» ищет добровольцев для участия в поисках. Любую информацию о местонахождении женщины просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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