Житель Башкирии хотел быстро решить вопрос с покупкой насаждений: теперь он фигурант «уголовки»

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Башкирии осудят за взятку сотруднику лесничества. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Мужчина хотел приобрести насаждения в Улу-Телякском участковом лесничестве (Иглинский район), но не в обычном порядке, а быстро. Он перевел на банковскую карту старшего мастера леса 28 тысяч рублей – за помощь в оформлении документов для заключения договоров купли-продажи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Все материалы направлены в Иглинский межрайонный суд.

– Материалы уголовного дела в отношении взяткополучателя выделены в отдельное производство, – прокуратура республики.

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