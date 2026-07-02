В Башкирии загорелся дом, в котором были двое детей: один человек госпитализирован

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 2 июля, в Чекмагушевском районе Башкирии во время пожара пострадала девушка. Об этом рассказали в МЧС республики.

В селе Ленино дома на улице Кашаевых загорелась веранда жилого дома. В момент пожара в строении находились взрослые и трое детей – двух и шести лет. Жильцы почувствовали запах дыма, открыли дверь и увидели огонь. В доме сработал пожарный извещатель.

Взрослые вывели детей на улицу. 26-летняя женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила ожоги. Скорая госпитализировала ее в Республиканский ожоговый центр городской больницы №18. Дети не пострадали.

На место выехали пожарные МЧС и добровольная команда Новобалтачевского сельсовета – вместе они ликвидировали огонь. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.

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