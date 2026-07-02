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НовостиОбщество2 июля 2026 12:43

Написала после суда – получила штраф: жительницу Башкирии наказали за оскорбление в мессенджере

В Башкирии женщину оштрафовали за оскорбительные сообщения коллеге
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Калтасинского района Башкирии осудили за оскорбление. Об этом сообщила прокуратура республики.

В декабре прошлого года после судебного заседания женщина через мобильное приложение написала оскорбления своей коллеге, которая представляла интересы другой стороны в споре.

Женщина обратилась в прокуратуру, и по итогам проверки на обидчицу завели административное дело статье «Оскорбление». Мировой судья назначил штраф в три тысячи рублей.

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