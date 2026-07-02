«На должность претендовали четыре кандидата»: в Хайбуллинском районе Башкирии избрали нового главу

Фото: Администрация Хайбуллинского района Башкирии

В Башкирии депутаты райсовета Хайбуллинского района выбрали нового главу администрации муниципалитета – им стал Ильмир Кутуев.

На должность претендовали четыре кандидата. По итогам голосования депутаты поддержали Кутуева, который до этого временно исполнял обязанности руководителя муниципалитета. Прежде он занимал пост первого заместителя главы администрации района.

Кутуев поблагодарил депутатов за доверие и обратился к жителям. Он рассказал, что в районе уже есть проекты в работе, а новые планы будут формировать вместе с хайбуллинцами – с опорой на их предложения и инициативы. В числе приоритетов – развитие инфраструктуры, улучшение социальных услуг, поддержка сельского хозяйства и малого бизнеса, сохранение культурного наследия.

– Желаем Ильмиру Мажитовичу успехов в реализации намеченных планов и проектов на благо Хайбуллинского района! – заявили в администрации муниципалитета.

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