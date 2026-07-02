«Нуждается в медицинской помощи!»: в Башкирии три дня идут поиски пропавшего мужчины

Фото: «Отклик»

В Башкирии три дня назад пропал 75-летний Юрий Синанов из Салавата – мужчина нуждается в медицинской помощи. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Отклик».

30 июня пенсионер вышел из дома и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы: рост – 170 см, худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, серые глаза. В момент исчезновения был одет в серую кепку, черную кофту, черные штаны и резиновые тапочки.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить по номерам 8-987-106-06-01 или 102. Отряд «Отклик» также ждет добровольцев, готовых помочь в поисках.

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