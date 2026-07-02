Бизнесмен из Башкирии «заработал» миллион рублей на афере с детским питанием: скоро состоится суд

Фото: СК Башкирии

В Башкирии учредитель ООО «Общепит» похитил из госбюджета более миллиона рублей. Об этом рассказали в Следственном комитете и прокуратуре республики.

По версии следствия, с апреля по июнь 2025 года предприниматель заключил договоры с 23 школами на организацию горячего питания детей в пришкольных лагерях дневного пребывания. По условиям договоров кормить детей полагалось ежедневно – в том числе в выходные и праздничные дни. Однако лагеря работали только в будние дни.

Несмотря на это, были подписаны акты выполненных работ на полную сумму. Школы перечислили деньги, а предприниматель потратил их по своему усмотрению.

В настоящее время ущерб бюджету возмещен в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Все материалы передали в Бирский межрайонный суд.

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