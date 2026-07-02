В Башкирии ожидаются грозы и туман на дорогах

Жителей Башкирии предупредили об природной опасности. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о грозах, которые ожидаются 3 июля. По данным Башгидрометцентра, ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +21...+26 градусов. На автодорогах ночью и утром местами возможен туман с видимостью от 500 до 1000 метров.

В Уфе же прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью осадков не ожидается, а днем пройдет кратковременный дождь, температура ночью составит +12...+14 градусов, днем – +23...+25 градусов.

Спасатели напоминают, что если гроза застала вас в машине, не нужно выходить из нее. Также не следует касаться ручек дверей и других металлических деталей, а окна лучше держать закрытыми, чтобы молния не попала в салон. В МЧС призывают соблюдать осторожность и следить за прогнозами погоды.

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