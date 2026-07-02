В Башкирии установили стандарты стоимости ЖКУ для расчета субсидий с 1 января

Минсоцзащиты пересчитает субсидии на ЖКУ за первое полугодие 2026 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Башкирии утвердило постановление с региональными стандартами стоимости жилищно-коммунальных услуг для всех муниципалитетов на период с 1 января по 30 сентября 2026 года. Эти суммы применяются при начислении субсидий на оплату коммуналки для льготных категорий граждан.

Для жителей многоквартирных домов выше шести этажей в Уфе установлен стандарт 6 978,88 рубля для одиноких граждан. В Нефтекамске он составляет 6 890,90 рубля, в Октябрьском - 7 114,81 рубля, в Сибае - 8 094,62 рубля, что оказалось одним из самых высоких значений. Самые низкие показатели зафиксированы в Шаранском районе (около 4 400-4 700 рублей), а также в ряде сельсоветов Аургазинского и Благоварского районов.

В документе отдельно прописано поручение министерству соцзащиты провести перерасчет субсидий с 1 января 2026 года. Это значит, что многие льготники могут получить доплаты за первые шесть месяцев года.

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