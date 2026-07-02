Школьница из Уфы помогла вычислить квартирного вора

Благодаря 11-класснице полиция нашла похищенный телевизор и телефоны в подъезде.

В Уфе одиннадцатиклассницу Лиру Хабибьянову наградили за содействие сотрудникам полиции в раскрытии квартирной кражи. Благодарственное письмо и подарок выпускнице гимназии №140 имени Зайнаб Биишевой вручил заместитель министра внутренних дел по Башкирии Айдар Зубаиров. По данным МВД республики, школьницу отметили за активную гражданскую позицию.

История началась после обращения в полицию 44-летнего жителя Уфы. Мужчина сообщил о пропаже телевизора и двух мобильных телефонов из своей квартиры на улице Ферина. Во время проверки полицейские выяснили, что незадолго до кражи хозяин распивал алкоголь с малознакомыми людьми. Когда мужчина уснул, один из гостей ушел, прихватив чужое имущество.

Существенную помощь оперативникам оказала Лира Хабибьянова. Девушка внимательно изучила записи камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, и помогла определить человека, который мог быть причастен к преступлению. Благодаря этой информации сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого.

Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Позже полицейские обнаружили похищенные вещи. Телевизор и мобильные телефоны были спрятаны между ящиками на верхнем этаже того же дома. По версии следствия, злоумышленник собирался забрать их позже.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о краже. Украденное имущество удалось вернуть благодаря оперативной работе сотрудников полиции и помощи уфимской выпускницы.

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