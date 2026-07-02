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НовостиОбщество2 июля 2026 8:29

В трех городах Башкирии продлили режим «Черное небо»

В Башкирии продлили режим неблагоприятных метеоусловий до вечера 3 июля
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жителям Уфы, Стерлитамака и Салавата посоветовали не выходить на улицу без необходимости.

Жителям Уфы, Стерлитамака и Салавата посоветовали не выходить на улицу без необходимости.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате до 20:00 3 июля сохраняется режим неблагоприятных метеоусловий, известный как «черное небо», сообщили в Башгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в этот период из-за отсутствия ветра и слабого рассеивания в приземных слоях атмосферы возможно накопление вредных выбросов.

В период действия режима неблагоприятных метеоусловий промышленным объектам рекомендовано уменьшить объемы вредных выбросов в атмосферу. Населению, в свою очередь, советуют по возможности сократить длительное нахождение на открытом воздухе. Особую осторожность врачи рекомендуют соблюдать людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы, несовершеннолетним и пожилым гражданам.

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