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НовостиДом. Семья2 июля 2026 8:00

Под Уфой под колесами автомобиля погибла самка хорька с двумя детенышами

В Уфимском районе сбили семью хорьков, одного малыша спасли прохожие
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На трассе у села Нурлино насмерть сбили мать-хорька и двоих ее детенышей.

На трассе у села Нурлино насмерть сбили мать-хорька и двоих ее детенышей.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфимском районе неподалеку от села Нурлино автомобиль сбил самку хорька и ее выводок. Взрослая особь и двое детенышей погибли на месте происшествия. Еще два малыша в растерянности бегали рядом с погибшей матерью, пока их не заметили случайные прохожие.

Одному из зверьков удалось скрыться в траве, второго же подобрали и отвезли в Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф», рассказал директор учреждения Дмитрий Стрельников.

О том, в каком состоянии находится спасенный хорек, пока информации нет.

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