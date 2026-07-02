Суд восстановил Айнура Фархиева в должности замглавы Башкультнаследия

Айнур Фархиев вернется на работу и получит компенсацию почти 600 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Уфы вынес решение о восстановлении Айнура Фархиева в должности заместителя начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия республики, сообщает «Ъ-Уфа». Ранее, 18 марта, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал распоряжение об освобождении чиновника от занимаемой должности по итогам служебной аттестации.

Фархиев не согласился с расторжением трудового договора и обжаловал его в суде. Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что выводы аттестационной комиссии Башкультнаследия о несоответствии истца занимаемой должности не имеют законных оснований. Вследствие этого приказ ведомства и распоряжение премьер-министра также были признаны незаконными и отменены.

Суд обязал руководство Башкультнаследия восстановить Фархиева на работе, выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул с 24 марта в размере около 566 тысяч рублей, а также возместить моральный вред в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, из личного дела чиновника предписано исключить все бумаги, имеющие отношение к оспоренной аттестации.

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