В Башкирии хирурги спасли пациентку от редкого осложнения желчнокаменной болезни

Врачи извлекли желчный камень величиной с куриное яйцо через разрез желудка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке госпитализировали пожилую женщину с острой кишечной непроходимостью. Во время осмотра желудка и двенадцатиперстной кишки специалисты обнаружили, что просвет полностью перекрыт крупным камнем, примерно с куриное яйцо. Этот случай, как сообщили в региональном минздраве, оказался редким осложнением желчнокаменной болезни - синдромом Бувере.

Медики эндоскопического отделения сначала попытались извлечь образование щадящим методом под медикаментозным сном: камень удалось сместить в желудок, но вытащить его через пищевод не представлялось возможным из-за крупных габаритов - 3,5 на 5 сантиметров. Тогда пациентке провели полостную операцию, вскрыли желудок и удалили камень.

В ведомстве пояснили, что в современной медицине все чаще применяются эндоскопические техники, когда врач работает через естественные каналы без больших разрезов. Для людей преклонного возраста такой подход особенно ценен, так как организм легче переносит вмешательство и быстрее восстанавливается. Однако в случае с этой пациенткой полностью обойтись без разреза не удалось из-за аномально большого размера камня. Тем не менее, применение седации и минимальная инвазивность помогли женщине перенести операцию легче, отметили специалисты.

Синдром Бувере, как уточняется в справке минздрава, встречается редко - всего в 0,3–5 % случаев. Его коварство в том, что камень годами может находиться в желчном пузыре, незаметно разрушать его стенку, формировать свищевой ход и мигрировать в кишечник.

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