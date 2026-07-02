В уфимском ТЦ «Мир» эвакуировали 300 человек

Пожарная тревога в ТЦ «Мир» обернулась массовой эвакуацией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе эвакуировали один из крупных ТЦ города. Речь, по словам очевидцев, идет о «Мире», где прозвучала сирена.

По информации МЧС, на сигнал о возгорании в уфимском торговом центре выехали спасательные подразделения, однако по прибытии на место они не обнаружили следов горения.

Тем не менее, как сообщается, из здания было эвакуировано 300 человек, из которых 15 - несовершеннолетние. В результате инцидента никто не пострадал.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.