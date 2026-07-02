Подростки из Магнитогорска заблудились в горах Башкирии

В Абзелиловском районе подростки пережили ночь в заброшенном здании после похода.

В Абзелиловском районе завершились поиски двух подростков из Магнитогорска, которые заблудились во время похода на гору Ширшилытау.

Друзья приехали в деревню Зеленая Поляна, чтобы самостоятельно пройти знакомый маршрут. Ранее они уже поднимались на вершину во время школьной экскурсии. После восхождения начался сильный ливень, который размыл тропы. Из-за этого подростки сбились с пути и ушли в противоположную сторону.

Пока мобильная связь еще работала, ребята успели позвонить родителям и сообщить, что потерялись. На их поиски направили спасателей Госкомитета Башкирии по ЧС и сотрудников полиции. Специалисты обследовали лес всю ночь.

Позже выяснилось, что подростки вышли к хутору Салават-совхоз. Населенный пункт оказался пустым, поэтому им пришлось переночевать в заброшенном здании. Утром сторож обнаружил школьников и сразу сообщил об этом в экстренные службы.

Спасатели и полицейские оперативно прибыли на место и на квадроциклах доставили подростков в детский оздоровительно-образовательный центр «Горное ущелье», где их уже ждали родители, приехавшие из Магнитогорска. Как сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, медицинская помощь мальчикам не потребовалась.

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