В 17 районах Башкирии объявлена повышенная пожарная опасность в июле

В зону особого внимания попали 17 муниципалитетов из-за жары и засухи. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за аномально высоких температур и недостатка осадков в 41 субъекте России ожидается превышение средних многолетних значений пожарной опасности. В их число вошла и Башкирия.

В зоне повышенного риска оказались 17 районов республики, расположенных преимущественно на юге и востоке. В перечень вошли Кугарчинский, Белебеевский, Бижбулякский, Стерлитамакский, Альшеевский, Федоровский, Миякинский, Стерлибашевский, Мелеузовский, Бурзянский, Куюргазинский, Ермекеевский, Туймазинский, Шаранский, Буздякский, Абзелиловский и Учалинский.

Как поясняют специалисты, пожарная обстановка напрямую связана с погодными условиями: чем суше воздух и выше температура, тем стремительнее распространяется огонь. Дополнительными факторами риска выступают грозовые разряды и нарушения противопожарных норм. С начала года в регионе уже зарегистрировано 14 лесных пожаров, охвативших более 87 гектаров, а также 199 возгораний сухой растительности.

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