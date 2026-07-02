Уфа и Сухум подпишут соглашение о побратимстве

Хабиров назвал Абхазию стратегическим союзником и надежным партнером республики. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Делегация Башкирии во главе с руководителем региона Радием Хабировым прибыла с рабочим визитом в абхазский Сухум. Это первый прилет республиканской делегации в аэропорт столицы Абхазии после его реконструкции.

Глава Башкирии отметил, что Абхазия является стратегическим союзником России, а для самого региона - это братская республика и надежный партнер. В программе визита запланирована встреча с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, в ходе которой, как сообщил Хабиров, будет подписано важное соглашение о побратимских связях между Уфой и Сухумом.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.