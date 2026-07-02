В Башкирии к выходным температура воздуха прогреется до +29 градусов

В ближайшие три дня в регионе ожидаются кратковременные дожди и гроза. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Башгидромета, сегодня днем на территории республики пройдут кратковременные осадки и грозы при северном умеренном ветре. Столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов.

В пятницу, 3 июля, существенных осадков не ожидается, лишь местами возможен небольшой дождь в ночные часы. Ветер ночью будет слабым с переменой направлений, днем сменится на юго-западный и западный с умеренной силой. Температура ночью составит +11…+16 градусов, днем — +22…+27.

В субботу, 4 июля, также обойдется без значительных осадков. Ночью ветер останется слабым переменных направлений, днем — юго-западным и западным умеренным. Ночная температура ожидается в пределах +11…+16, дневная — +24…+29 градусов.

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