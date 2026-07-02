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НовостиЧто происходит2 июля 2026 4:00

Средняя зарплата в Башкирии к 2029 году может достичь 94 тысяч рублей

Минэкономразвития РБ прогнозирует рост зарплат до 79 тысяч в 2026 году
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии ожидают увеличения среднемесячного дохода до 94 тысяч рублей за три года.

В Башкирии ожидают увеличения среднемесячного дохода до 94 тысяч рублей за три года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно прогнозу Министерства экономического развития Башкирии, к 2029 году среднемесячная заработная плата в республике составит 94 тысяч рублей. В этом же году, по оценкам ведомства, этот показатель достигнет 79 тысяч рублей.

На данный момент безработица в регионе зафиксирована на уровне 1,7%. В долгосрочной перспективе, как полагают в министерстве, она снизится до 1,6%.

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