Средняя зарплата в Башкирии к 2029 году может достичь 94 тысяч рублей

В Башкирии ожидают увеличения среднемесячного дохода до 94 тысяч рублей за три года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно прогнозу Министерства экономического развития Башкирии, к 2029 году среднемесячная заработная плата в республике составит 94 тысяч рублей. В этом же году, по оценкам ведомства, этот показатель достигнет 79 тысяч рублей.

На данный момент безработица в регионе зафиксирована на уровне 1,7%. В долгосрочной перспективе, как полагают в министерстве, она снизится до 1,6%.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.