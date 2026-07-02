В Башкирии за первый квартал выпустили 5,6 тысячи тонн сыра

Спрос на российский сыр в Башкирии вырос на 30 процентов за год. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первых трех месяцев 2026 года в Башкирии произвели 5,6 тысячи тонн сыра, что на 6,5 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В Приволжском федеральном округе республика занимает третью строчку по объемам выпуска этой продукции, сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Аналитики также назвали предпочтения жителей ПФО в сырных сортах. Наибольшей популярностью пользуется фета, за ней следуют бри и камамбер. В самой Башкирии заметно вырос интерес к отечественным сырам. Так, за год потребительский спрос на них увеличился на 30 процентов. При этом голландский сыр, напротив, потерял привлекательность для покупателей: его популярность снизилась на 17 процентов.

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