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НовостиПолитика1 июля 2026 20:13

«Будет подписано очень важное соглашение»: глава Башкирии прилетел в Абхазию

Хабиров прилетел с рабочим визитом в Абхазию
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Администрация главы Башкирии

Фото: Администрация главы Башкирии

Делегация Башкирии впервые прилетела в обновленный аэропорт Сухума – глава республики Радий Хабиров начал рабочий визит в Абхазию. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

В ходе визита запланирована встреча с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Стороны подпишут соглашение о побратимстве Уфы и Сухума.

Хабиров отметил, что Абхазия – стратегический союзник России и надежный партнер Башкирии. Помимо туризма республики намерены развивать торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Ранее, в мае, между Уфой и Сухумом запустили прямой авиарейс. Глава Башкирии назвал его важным импульсом для развития туризма и деловых связей между регионами.

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