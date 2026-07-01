Башкирию атаковал украинский БПЛА: силам ПВО удалось его сбить

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Башкирии. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Атака была отражена сегодня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Всего за это время дежурные средства ПВО сбили 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дроны были перехвачены над территориями ряда регионов страны: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, а также республик Башкортостан и Калмыкия. Кроме того, часть беспилотников была уничтожена над акваторией Азовского моря.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.