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НовостиОбщество2 июля 2026 3:00

Поиски идут уже 10 дней: в Башкирии разыскивают пропавшего 67-летнего мужчину

В Башкирии уже 10 дней разыскивают пропавшего мужчину
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии уже 10 дней разыскивают 67-летнего Рината Исламова из деревни Чишма (Нефтекамск). Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Местонахождение мужчины неизвестно с 22 июня. Приметы: рост – 180 см, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в коричневую ветровку, черные спортивные штаны и черные резиновые сапоги.

Поисковый отряд просит откликнуться добровольцев. Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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