Семьи Башкирии получили почти 700 млн рублей: кто может рассчитывать на выплаты от государства

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За первый месяц функционирования семейных выплат жители Башкирии подали более 102 тысяч заявлений, а общая сумма перечисленных средств достигла 698 миллионов рублей. Об этом рассказали в отделении Социального фонда России по республике.

99% заявлений оформили через «Госуслуги», еще 1600 человек обратились в клиентские службы СФР или МФЦ. Максимальная выплата одному из родителей в семье с тремя детьми составила 125 тысяч рублей.

Семейные выплаты стали предоставлять месяц назад – с 1 июня. Ее могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет – или до 23 лет, если ребенок учится очно. Обязательное условие – уплата НДФЛ за прошлый год.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально: это разница между суммой уплаченного НДФЛ и суммой, рассчитанной с того же дохода по ставке 6%. При назначении учитывают доходы семьи за 2025 год. Поддержку могут получить семьи, чей среднедушевой доход не превышает 23 673 рубля – то есть полуторакратный прожиточный минимум в республике за прошлый год.

Управляющий отделением СФР по Башкирии Фаниль Вахитов пояснил, что оба родителя могут оформить выплату независимо друг от друга – статус брака и место проживания детей на это не влияют. Заявитель должен иметь российское гражданство, постоянно проживать в стране, не иметь долгов по алиментам и не быть лишенным родительских прав.

При назначении выплаты также проводят оценку имущества семьи – по аналогии с единым пособием.

Подать заявление можно ежегодно с 1 июня по 1 октября через «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в МФЦ. Решение принимают за 10 рабочих дней, в отдельных случаях срок продлевается до 20 дней. После одобрения деньги поступают на счет в течение пяти рабочих дней.

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