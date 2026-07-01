Почти полторы сотни уфимцев пострадали от бродячих собак: в каком районе произошло больше всего ЧП

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С января 2026 года бродячие собаки покусали в Уфе 149 человек, среди них – 29 детей. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии рассказал начальник Управления гражданской защиты города Руслан Шайдуллин.

По словам главы экстренного ведомства, за неделю с 24 по 30 июня больше всего жалоб на бездомных животных поступило от жителей Орджоникидзевского и Кировского районов.

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