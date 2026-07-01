Власти Башкирии создали новый совет: он будет координировать вопросы кинематографии

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В Башкирии учредили межведомственный координационный совет по развитию кинематографии. Постановление об этом подписал премьер-министр региона Андрей Назаров.

Совет займется координацией работы организаций киноотрасли, поддержкой производства фильмов о традиционных ценностях и здоровом образе жизни, а также развитием кадрового потенциала и укреплением материально-технической базы кино в регионе.

В числе задач структуры – анализ состояния киноотрасли, подготовка предложений по госпрограммам, привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры. Совет также будет взаимодействовать с Фондом кино и другими федеральными структурами для получения поддержки на федеральном уровне.

Председателем назначен вице-премьер республики Урал Кильсенбаев. В состав вошли руководители министерства культуры, министерства предпринимательства и туризма, министерства просвещения, агентства по печати и СМИ, а также телерадиокомпании «Башкортостан».

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