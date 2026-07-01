Бензиновая лихорадка ударила по рынку такси в Уфе: поездок стало меньше, а водители застревают в очередях на АЗС

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Топливный ажиотаж в Башкирии ударил по рынку такси. Об этом рассказало издание «РБК Уфа» со ссылкой на представителей сферы.

В службе «Максим» подтвердили: число активных водителей снизилось на 10%, невыполненных заказов стало больше. При этом цены сервис не поднимает.

В «Яндекс Такси» роста цен и оттока водителей не фиксируют, однако признают: из-за ограничений на отпуск топлива водители проводят на заправках значительно больше времени. Агрегатор ведет переговоры с властями и сетями АЗС об увеличении лимита для таксистов. Кроме того, в приложении «Яндекс Про» скоро появится информация о наличии топлива на конкретных заправках.

Общественный транспорт работает в штатном режиме. Учредитель «Уфимских автобусных линий» Фанис Батыров рассказал, что предприятие соблюдает расписание и графики.

Напомним, в конце июня в Башкирии выстроились длинные очереди на АЗС, часть заправок работала с перебоями. Вице-премьер и министр промышленности Александр Шельдяев заявил, что дефицита топлива нет: заводы работают на внутренний рынок и производят достаточно горючего. Глава республики Радий Хабиров отметил, что ситуация постепенно улучшается. В регионе создали оперативный штаб по контролю за поставками.

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