Восемь детей-путешественников оказались в беде на Южном Урале: стихия сыграла с ними злую шутку

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии туристическая группа из Новосибирска попала в беду во время поездки по Южному Уралу. Подробности рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Группа остановилась на обед у реки Карагайлы. Во время остановки начался сильный ливень с градом. Туристы сели в автобус Iveco и попытались продолжить маршрут, однако дорогу размыло и транспорт застрял в грязи.

За помощью люди обратились не в экстренные службы, а к экскурсоводу, которая накануне проводила для них экскурсию в художественной мастерской. Та передала информацию на номер 112.

Спасатели эвакуировали из автобуса 11 человек, в том числе восемь детей, и вывели их к автодороге. Затем вытащили автобус из грязи. После этого группа продолжила путь в сторону Магнитогорска.

В ГК ЧС напомнили: перед поездкой важно следить за прогнозом погоды и оценивать состояние маршрута. Если что-то пошло не так – сразу звонить 112.

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