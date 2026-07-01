В Уфе отремонтируют дом на улице Гафури: весной в него влетел БПЛА

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дом №54 на улице Гафури, пострадавший при атаке беспилотника, начнут восстанавливать 6 июля. Об этом рассказали в администрации Уфы.

Глава Ленинского района Олег Котов на оперативном совещании в мэрии пояснил, что документация готова, государственная экспертиза пройдена, субсидии поступили на расчетный счет. Контракт с подрядчиком планируют заключить 3 июля.

Исполняющий обязанности мэра Рустам Шарипов призвал наладить регулярное информирование жителей о ходе работ и по возможности ускорить ремонт.

Напомним, утром 2 апреля Уфа подверглась атаке БПЛА. Обломки одного беспилотника упали в промзоне, другой попал в жилой дом на улице Гафури.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.