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НовостиОбщество1 июля 2026 15:13

«Как косить траву на участке?»: уфимцы пожаловались на ограничения на АЗС

Уфимцы жалуются на лимит бензина в 30 литров на городских АЗС
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Уфы недовольны ограничениями на заправках – не более 30 литров в одни руки. Одна из горожанок пожаловалась, что лимит мешает ей в повседневной жизни: негде заправить газонокосилку или лодочный мотор. В канистры бензин и вовсе не отпускают – это запрещено.

Представитель Министерства торговли и услуг Башкирии Зухра Фаррахова объяснила: ограничения ввели из-за того, что жители начали массово скупать топливо впрок. Власти выражают надежду на то, что ситуация временная.

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