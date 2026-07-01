Хотел заработать пять тысяч рублей, а потерял пять миллионов: молодому уфимцу дорого обошлось сотрудничество с мошенниками

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе вынесли приговор 25-летнему соучастнику мошенников. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В июле прошлого года знакомый предложил парню заработать пять тысяч рублей: нужно было открыть счета в нескольких банках и передать к ним доступ. Тот согласился. На счета пришло более пяти миллионов рублей. Когда молодой человек попытался снять часть денег наличными, его задержали прямо в отделении банка.

Суд признал уфимца виновным по уголовной статье «Неправомерный оборот средств платежей». Молодой человек вину признал. С него взыскали более пяти миллионов рублей в пользу государства, а также доход, полученный в результате преступления.

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