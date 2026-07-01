Обнаружили спустя два дня: спасатели свернули поиски пропавшей в Башкирии женщины

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии спасатели нашли 66-летнюю женщину, которая потерялась во время прогулки. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

27 июня жительница Кумертау ушла гулять по тропе здоровья в сторону Нового пруда и домой не вернулась. Поиски развернули в лесном массиве Куюргазинского района. Спустя два дня спасатели обнаружили женщину, она страдала от обезвоживания, ее передали бригаде скорой помощи.

В ГК ЧС напомнили, как подготовиться к прогулке, чтобы избежать подобных ситуаций. Перед выходом стоит обсудить маршрут и время возвращения, договориться о контрольном звонке. С собой нужно взять заряженный телефон и воду. По возможности стоит поддерживать связь на протяжении всей прогулки – даже по знакомому маршруту.

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