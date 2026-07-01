Топливный ажиотаж отступает: очереди на заправках в Уфе сократились втрое

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ажиотаж на автозаправочных станциях пошел на спад. Об этом рассказал первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Тимур Герасимов в эфире телеканала БСТ.

По словам чиновника, специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации и обновляют данные каждые три часа. Герасимов утверждает: несколько дней назад на уфимских АЗС скапливались очереди из более чем 40 автомобилей, а сейчас среднее количество машин в ожидании уменьшилось до 14. Замминистра подчеркнул, что ведомство продолжает проводить защитные мероприятия и держит ситуацию под контролем.

Также Тимур Герасимов разъяснил нюансы логистики в особых условиях. Во время объявлений угроз атаки беспилотников отгрузку горючего с нефтебаз временно приостанавливают из соображений безопасности.

Для борьбы с искусственным дефицитом в республике ввели полный запрет на продажу топлива в канистры и другие емкости. По словам Герасимова, сознательность граждан растет. Люди начинают понимать, что они лишь усугубляют проблему при разгоне ажиотажа.

Напомним, вчера руководитель министерства Александр Шельдяев рассказал, что дефицита горючего в Башкирии нет, а полностью нормализовать обстановку планируют до конца недели.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.