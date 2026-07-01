В Уфе строительная люлька рухнула с шестого этажа: двое рабочих погибли, возбуждено уголовное дело

Фото: СК Башкирии

После гибели двух рабочих на стройплощадке в Уфе возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Трагедия произошла сегодня утром на улице Ахметова в микрорайоне «Затон». Строительная люлька с рабочими упала с высоты шестого этажа строящегося многоквартирного дома. Мужчины скончались от полученных травм.

На месте работает следственно-оперативная группа. Следователи осматривают место происшествия, изучают документацию по охране труда и устанавливают лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на объекте. По итогам осмотра назначат судебные экспертизы.

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