У Бижбулякского района Башкирии новый глава: что о нем известно

Фото: Администрация Бижбулякского района Башкирии

В Башкирии назначили нового руководителя Бижбулякского района – им стал Александр Семенов. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Вчера, 30 июня, Совет муниципального района утвердил его кандидатуру, контракт подписан, и Семенов уже приступил к работе.

Новый глава – уроженец села Бижбуляк, родился 11 июня 1973 года. В 2008 году он окончил Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте Башкирии по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Семенов работает в районе с 1993 года. Он руководил школой, возглавлял районный комитет по физкультуре и спорту, затем отдел и комитет по работе с молодежью. С 2020 по 2025 год был главой Бижбулякского сельсовета, а после – заместителем главы администрации района по экономике, инвестиционной политике и развитию предпринимательства.

За годы работы Семенов получил ряд наград: нагрудный знак «Отличник образования РБ», почетный знак «Лучший работник физической культуры и спорта РБ», Почетную грамоту и Благодарственное письмо Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Благодарственное письмо депутата Государственной думы РФ и Почетную грамоту Республики Башкортостан.

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