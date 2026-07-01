Горе-папаша из Башкирии бросил ребенка и уехал из России. Однако ему удавалось получать выплаты после гибели сына на СВО

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чекмагушевском районе Башкирии матери погибшего участника СВО помогли начать получать полностью причитающиеся выплаты. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Надзорное ведомство провело проверку по обращению женщины. Ее сын 1980 года рождения погиб при выполнении боевых задач в июле 2024-го. Отец же военнослужащего с 1990 года живет за рубежом. С десяти лет сына он не воспитывал, никакой поддержки – ни моральной, ни финансовой – не оказывал, алименты не платил и судьбой ребенка не интересовался.

Прокуратура обратилась в суд с иском о лишении отца права на выплаты, причитающиеся в связи с гибелью сына. Инстанция удовлетворила требования в полном объеме.

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