Город-труженик ждет преображение: Хабиров рассказал о планах на Салават

Фото: Администрация главы Башкирии

Сегодня, 1 июля, глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки в Салават рассказал о планах по благоустройству города. По его словам, долгое время развитию городской среды здесь не уделяли должного внимания – сейчас ситуацию исправляют.

В позапрошлом году проект «Салават: семь сновидений сквозь явь» победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря ему в городе приводят в порядок центральную площадь и прилегающие улицы.

Следующий этап – благоустройство аллеи на улице Дзержинского. Кроме того, при поддержке крупных городских предприятий обновят сквер рядом с ДК «Нефтехимик».

Хабиров назвал Салават городом-тружеником и выразил желание, чтобы здесь появлялось для жителей больше красивых и современных общественных пространств.

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