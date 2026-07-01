В Башкирии ожидаются грозы и густой туман до 500 метров

Синоптики прогнозируют в Башкирии туман с видимостью менее полукилометра. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды 2 июля. По данным республиканского управления МЧС, в этот день ожидаются грозовые разряды и туман, при котором видимость на дорогах может упасть до 500 метров и даже меньше. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем прогреется до +20…+25.

В условиях плохой видимости пешеходам советуют проявлять повышенное внимание при переходе проезжей части, а автомобилистам - сбавлять скорость, строго соблюдать правила, по возможности избегать лишних маневров, обгонов и опережений.

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