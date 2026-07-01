Уфимцам рассказали о бесплатных маршрутах к Лысой горе

Санаторий «Зеленая роща» берет 50 рублей за проход к Лысой горе.

В Министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии объяснили, почему за проход по территории санатория «Зеленая роща» к Лысой горе взимается плата. Поводом для разъяснений стали вопросы жителей Уфы, возмущенных этим фактом.

В ведомстве уточнили, что санаторий не является зоной общественного отдыха, а представляет собой лечебное учреждение, которое помимо основной деятельности вправе вести коммерческие услуги, в том числе продавать абонементы или входные билеты на свою охраняемую территорию. Это закреплено внутренними локальными актами организации. Администрация санатория, как отметили в министерстве, самостоятельно поддерживает там чистоту, проводит уборку, обеспечивает освещение, ловит безнадзорных животных, занимается дератизацией и озеленением, а также организует охрану.

Для участников специальной военной операции руководство санатория сделало исключение, поэтому они могут проходить к горе бесплатно при предъявлении соответствующего удостоверения. Вместе с ветераном может пройти и один сопровождающий, также предъявивший паспорт. Для остальных посетителей установлен минимальный тариф - 50 рублей за разовый вход.

В министерстве добавили, что это не единственный способ попасть к достопримечательности. По данным публичной кадастровой карты, существует открытый доступ со стороны улицы Лесоводов. Кроме того, на саму площадку Лысой горы, которая является городской территорией, можно пройти в обход по улице Батырской, неподалеку от Республиканского клинического перинатального центра.

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