В Башкирии отменили режим беспилотной опасности

Аэропорт Уфы работает с задержками после отмены плана «Ковер». Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии официально отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС республики.

Напомним, что введение этого режима ранее привело к приостановке работы аэропорта Уфы с 08:14 по местному времени, что вызвало массовые сбои в расписании. По текущим данным онлайн-табло, в столичной авиагавани задерживаются 9 рейсов на вылет и 12 на прилет.

В числе задержанных отправлений — направления в Сочи, Минск, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Екатеринбург. С прибытием также возникли сложности: задерживаются самолеты из Сургута (борт перенаправлен в Екатеринбург), Минска, Сочи, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Санкт-Петербурга, Красноярска, Казани и Норильска. Один рейс из Астрахани отменен.

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