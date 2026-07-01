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НовостиЧто происходит1 июля 2026 8:00

В Уфе задерживаются 26 рейсов из-за ограничений воздушного пространства

Более двух десятков рейсов задержаны в уфимском аэропорту, один отменен
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе действуют ограничения на полеты, в аэропорту введен план «Ковер».

В Уфе действуют ограничения на полеты, в аэропорту введен план «Ковер».

Из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства в аэропорту Уфы зафиксированы сдвиги в графике отправления и прибытия самолетов. По данным онлайн-табло на текущий момент, задерживаются 26 рейсов. Также отмечается, что один из них отменен.

Ранее в республике объявили режим беспилотной опасности, а в воздушной гавани, в свою очередь, ввели план «Ковер».

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