Житель Башкирии проник в квартиру сестры и угрожал ее дочери убийством

В Башкирии перед судом предстанет обвиняемый в подделке прав и нападении на полицейского. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Баймакском районе Башкирии перед судом окажется местный житель, которому вменяют угрозу убийством, незаконное вторжение в чужое жилье и применение насилия к сотруднику полиции.

Как сообщили в прокуратуре республики, в апреле этого года мужчина проник в квартиру своей сестры, чтобы забрать деньги, но родственницы дома не оказалось. Тогда сельчанин стал угрожать расправой ее несовершеннолетней дочери.

После того как мужчина ушел, его задержали полицейские, но при задержании он ударил в лицо одного из них. Кроме того, выяснилось, что еще в 2024 году мужчина приобрел поддельное водительское удостоверение и в апреле этого года предъявил его инспекторам ГАИ.

Житель Башкирии полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Баймакский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

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