В Уфе установят памятник Константину Толкачеву у здания Госсобрания

Имя Константина Толкачева присвоят юридическому институту МВД и спортшколе в Янауле.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение об увековечении памяти Константина Толкачева, который на протяжении нескольких созывов руководил Госсобранием - Курултаем республики. Согласно документу, имя политика присвоят Уфимскому юридическому институту МВД России и спортивной школе «Юность», расположенной в Янаульском районе. Кроме того, планируется создание документального фильма о его биографии и деятельности, на здании парламента установят мемориальную доску, а рядом с ним появится памятник. На Южном кладбище Уфы будет обустроен мемориальный комплекс.

Также в память о Толкачеве решено проводить ежегодные научно-практические конференции под названием «Толкачевские чтения» и издать его научные труды. Парламенту республики рекомендовано учредить премию его имени «За вклад в развитие законодательства и парламентаризма» и создать постоянную экспозицию в музее истории парламента.

Администрации Уфы предложили рассмотреть возможность переименования одной из улиц в честь Толкачева и установить памятную табличку на доме, где он проживал.

Напомним, Константин Толкачев скончался в ночь на 4 мая 2026 года на 74-м году жизни. Радий Хабиров тогда выразил соболезнования его семье и близким. Прощание с политиком состоялось 6 мая. Исполняющим обязанности председателя Госсобрания 13 мая был назначен Салават Хусаинов.

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