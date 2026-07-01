Пропавшую в Уфе 16-летнюю девушку нашли живой

Волонтеры сообщили о завершении поисков 16-летней жительницы Уфы.

В Уфе благополучно завершились поиски 16-летней девочки-подростка. О том, что девушка найдена живой, сообщили представители добровольческого поисково-спасательного отряда «БаРС».

Напомним, о пропаже юной жительницы Уфы стало известно после того, как она перестала выходить на связь 30 июня. Волонтеры распространили ориентировку и обратились к жителям с просьбой помочь в поисках.

Утром 1 июля поисковый отряд сообщил, что девушка найдена живой. Другие подробности произошедшего пока не разглашаются.

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