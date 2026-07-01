В Минтруда Башкирии разъяснили порядок индексации зарплат из-за роста цен

МРОТ с июня 2026 года составляет 22 440 рублей в Башкирии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве семьи и труда Башкирии высказались по поводу уровня оплаты труда в регионе на фоне подорожания товаров и услуг. Чиновники сослались на 134-ю статью Трудового кодекса, где говорится, что повышение реального содержания заработной платы подразумевает индексацию в связи с удорожанием потребительской корзины. Для государственных и муниципальных организаций эта процедура обязательна и проводится в порядке, установленном трудовым законодательством.

В ведомстве также напомнили, что ежемесячный доход сотрудника, который полностью отработал положенное время и выполнил все свои обязанности, не может быть меньше федерального МРОТ. С июня 2026 года эта сумма составляет 22 440 рублей. Если трудовые права нарушены, специалисты рекомендуют обращаться в Государственную инспекцию труда по РБ.

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