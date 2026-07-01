В Уфе, Салавате и Стерлитамаке ввели режим «черного неба»

В трех городах Башкирии ухудшатся условия для рассеивания выбросов. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе, Салавате и Стерлитамаке ввели режим неблагоприятных метеорологических условий, который также называют режимом «черного неба». Ограничения будут действовать до 20:00 субботы.

Такой режим объявляют при погодных условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Из-за слабого ветра или его отсутствия выбросы промышленных предприятий и выхлопные газы транспорта хуже рассеиваются и скапливаются на уровне жилой застройки.

В период действия режима предприятиям рекомендуют сократить объем выбросов, а жителям советуют по возможности ограничить длительное пребывание на улице, особенно людям с заболеваниями органов дыхания, детям и пожилым.

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