Бывшее здание детсада в селе Старокудашево продают за 75 тысяч рублей

Бывший детский сад в Башкирии уйдёт за 75 тысяч на электронном аукционе. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Янаульском районе на торги выставили нежилое строение, в прошлом занимаемое детским садом. Объект находится в селе Старокудашево по улице Школьной.

Его общая площадь составляет 112,3 квадратного метра, а расположен он на двух земельных наделах. Начальная цена лота определена в 75 тысяч рублей. Каких-либо ограничений или обременений в отношении этой недвижимости не зафиксировано.

Аукцион пройдет в электронном виде на торговой интернет-площадке «Сбербанк-АСТ». Заявки от участников принимаются до 6 июля включительно.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.