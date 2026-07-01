Уфимский аэропорт временно прекратил отправку и прием самолетов

Жителей Башкирии призвали к бдительности из-за опасности дронов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В уфимском аэропорту введен план «Ковер». Об этом предупреждает пресс-служба авиаузла.

С утра 30 июня воздушная гавань временно не принимает и не отправляет воздушные суда. В Росавиации пояснили, что такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, в девятом часу, в республике ввели режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки БПЛА.

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