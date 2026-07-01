В Башкирии за сутки не произошло ни одного лесного пожара

В Башкирии за сутки не зафиксировали возгораний сухой травы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За последние сутки в Башкирии не зарегистрировали ни одного лесного пожара и ни одного случая возгорания сухой растительности. Обстановка в регионе остается стабильной.

С начала 2026 года на территории республики произошло 14 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 87 гектаров. Кроме того, с начала года в Башкирии зафиксировали 199 случаев возгорания сухой растительности. Общая площадь таких пожаров составила более 328 гектаров.

Госкомитет РБ по ЧС продолжают следить за пожарной обстановкой на территории республики. Ситуация находится под постоянным контролем.

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